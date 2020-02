Rebond dynamique sur les plus hauts Envoyer par e-mail :

Le Dax s’inscrit dans une réaction dynamique, après une phase de consolidation courte. Les craintes sanitaires s’étant estompées en parallèle à une baisse des droits de douane de la Chine, les entreprises allemandes ont donc fait l’objet d’achats intensifs à la bourse de Francfort. Les 2.5% de hausse indicielle sur 2020, intègrent des parcours qualitatifs. En effet, parmi les 30 valeurs composant l’indice, certaines produisent des hausses substantielles comme Wirecard (+28%), boostée par un secteur qui devient de moins en moins atomisé suite aux rapprochements. Pour compléter le podium de avancées, Deutsche Bank grimpe de 20% et RWE de 15.4%. En revanche, le secteur automobile se trouve encore à la traine, à l’image de Daimler (-10%) ou encore de BMW (-9.4%), toutes deux, lanternes rouges du DAX. Graphiquement, en données journalières, les cours viennent de réaliser une figure en V-Bottom sur la base du support situé à 12 960 points. Cette zone de prix aura donc permis un énième rebond en direction des plus hauts historiques vers 13 600 points. La rapidité de la baisse, vite effacée, n’aura pas affecté l’orientation des moyennes mobiles quotidiennes. La tendance reste donc haussière même si les cours oscillent depuis trois mois à l'intérieur des bornes précitées. Il faudrait une sortie de ces limites de référence pour retrouver un sens directionnel plus affiné.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.