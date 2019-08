Réduction de la pression vendeuse à l'approche des 11 600 points Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 13/08/2019 | 16:13





Les principales composantes qui ont entraîné l’indice à la baisse se trouvent principalement dans le domaine de l’automobile avec les parcours baissiers de BMW, Daimler et Volkswagen (entre -8 et -9%). En contrepartie, et de manière plus défensive, c’est RWE qui établit la meilleure performance sur la même période de référence avec +9.4%.



Graphiquement, en données journalières, les cours viennent de buter une deuxième fois sur le support des 11570 points. Un rebond peut se mettre en place pour viser le ralliement avec les moyennes mobiles regroupées à proximité des 12000 points. Il faudrait un repli sous les 11570 points pour entraîner l'indice sur de nouvelles zones basses, proches des 11340 points.



Les valeurs allemandes subissent de plein fouet la guerre commerciale. Le récent plus haut des 12630 points de début juillet parait bien loin, le DAX ayant ainsi perdu plus de 6% sur le dernier mois glissant.Les principales composantes qui ont entraîné l’indice à la baisse se trouvent principalement dans le domaine de l’automobile avec les parcours baissiers de BMW, Daimler et Volkswagen (entre -8 et -9%). En contrepartie, et de manière plus défensive, c’est RWE qui établit la meilleure performance sur la même période de référence avec +9.4%.Graphiquement, en données journalières, les cours viennent de buter une deuxième fois sur le support des 11570 points. Un rebond peut se mettre en place pour viser le ralliement avec les moyennes mobiles regroupées à proximité des 12000 points. Il faudrait un repli sous les 11570 points pour entraîner l'indice sur de nouvelles zones basses, proches des 11340 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.