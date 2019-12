Regain de volatilité Envoyer par e-mail :

Les différentes interprétations sur le commerce international ont entrainé une hausse de la volatilité sur le Dax. Cette recrudescence du stress intervient après de nombreuses sessions à faibles amplitudes.

Si la performance annuelle de l’indice de Francfort reste qualitative avec 25% de gains, le denier mois glissant a montré un parcours étale.



Néanmoins, quelques dossiers affichent des hausses sur cette période de référence tels Siemens (+10%) ou encore Infineon (+5.8%). Ces avancées viennent contrebalancer les baisses entre autres de Covestro (-9.4%) et de Continental (-7.5%). Techniquement, en données journalières, les cours ont connu un repli marqué depuis la zone des 13 300 points. Ce violent recul s’inscrit après une vingtaine de séances sans aucune volatilité sur les points hauts. Cette consolidation n’affecte en rien la configuration moyen terme largement haussière.

Il faudrait un nouveau décrochage sous les 12600 points pour qu’un scénario plus négatif prédomine. En attendant, le support des 12870 pourrait être testé au cours du prolongement de la phase de respiration graphique, niveau proche de la moyenne mobile 50 jours. >> Retrouvez toutes nos recommandations produits dérivés

