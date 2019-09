Relance des valeurs industrielles Envoyer par e-mail :

Au cours de cette période de référence, toutes les composantes de l’indice gagnent du terrain. Néanmoins, ThyssenKrupp se démarque avec une avancée de 11%, le groupe industriel profitant de l’accalmie sur la guerre de commerce. Le chimiste Henkel accomplit un parcours similaire, avec une hausse de 8%, ainsi que RWE, avec +7.8%.



Graphiquement, en données journalières, les cours reviennent combler un gap baissier, laissé lors de la chute de l’indice début août. La ligne des 12 150 points constituera, par conséquent, une résistance majeure. Un blocage relancerait les prix à la baisse, en direction des 11 400 points. En revanche, un dépassement de la borne supérieure ouvrirait la voie aux 12 600 points dans un premier temps. Le comportement du DAX dans les jours à venir devrait donc être suivi de près.



Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019

