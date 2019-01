Respiration graphique avec la trêve sino-américaine Envoyer par e-mail :

Très chahuté lors de l’exercice 2018 (-18%), le Dax se reprend depuis le début d’année, affichant un gain de 3.2%. Les tensions commerciales ont largement affecté les industries allemandes, très orientées à l’exportation et surtout le secteur automobile, cible secondaire de l’administration Trump après la priorité chinoise.

Bayer s’installe à la première place du palmarès 2019, avec 8% de hausse, petite reprise par rapport à ses 40% de baisse l'année précédente. Adidas reste bien orienté, en accumulant 7% de performance, dans la lignée d’une année 2018 à +10%.



Graphiquement, en données journalières, l’indice de Francfort montre, à court terme des velléités de rebond technique depuis la zone support des 10260 points. Néanmoins, les moyennes mobiles « daily » restent très orientées à la baisse. La tendance de fond négative se confirme au regard des points hauts descendants.

En termes de niveaux, il faudrait un redressement plus durable au-delà des 11070 points pour neutraliser la tendance et c’est seulement le franchissement haussier des 11470 points qui permettrait d’ouvrir une voie haussière en direction des 12500 points.



