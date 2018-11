Tentative de redressement Envoyer par e-mail :

Parmi les gagnants sur le mois, Lufthansa se place en leader des performances, avec une avancée de 17%, grâce aux anticipations de consolidation dans le secteur aérien. Les fournisseurs d’énergie RWE et E.ON ressortent aussi plus forts avec leur rapprochement et progressent respectivement de 12 et 7%.



Graphiquement, en données quotidiennes, les cours tentent un redressement depuis la base des 11060 points. Cette reprise s’établit en configuration double-bottom, complétée par un gap haussier compris entre 11204 et 11262 points. Le maintien de ce trou de cotation pourrait inciter l’indice à revenir sur la cible des 11590 points mais la pression des moyennes mobiles procure un réel frein à la progression. Il faudrait un dépassement de la résistance située à 11780 points pour neutraliser la tendance de fond, encore largement baissière.





