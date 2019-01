Un mouvement secondaire dynamique Envoyer par e-mail :

Néanmoins, une fois n’est pas coutume, c'est Deutsche Bank qui prend la tête dans le classement, avec 15% de performance. L’établissement bancaire pourrait fusionner avec la Commerzbank afin de devenir la troisième banque européenne.



Si 27 sociétés de l’indice affichent un parcours positif, ce n’est donc pas le cas pour trois dont Henkel (-11%), le chimiste en produits ménagers. L’augmentation de ses investissements pourrait impacter sa rentabilité en 2019.



Techniquement, en données journalières, les cours produisent une poussée graphique de qualité sous forme de mouvement secondaire dans une tendance de fond négative. Cette reprise dynamique s’opère en laissant certains gaps ce qui caractérise la puissance du mouvement. L’orientation de la moyenne mobile 20 jours s’oriente à nouveau de manière positive, militant pour une extension des cours en direction des 11 500 points. Cette plage de prix constituera certainement un fort obstacle pour la continuation de la tendance court terme. Son franchissement permettra de cibler la ligne supérieure des 11780 points. Dans le cas inverse, un retour sur 10 900 / 11 000 points donnerait un point pertinent pour une relance complémentaire.

