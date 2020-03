Baisse surprise des taux par la Banque centrale américaine

Washington (awp/afp) - La Banque centrale américaine a abaissé ses taux par surprise mardi de 0,5 point de pourcentage sur fond d'épidémie de nouveau coronavirus et d'appels pressants de Donald Trump.

"A la lumière de ces risques" posés par le nouveau coronavirus, la Fed "décide aujourd'hui d'abaisser ses taux d'un demi-point de pourcentage", selon un communiqué surprise publié mardi, juste après une réunion des ministres des Finances et banquiers centraux du G7, dont aucune annonce concrète n'était sortie mais qui promettait une action concertée.

La décision de baisser les taux en-dehors du calendrier habituel des réunions monétaires a été prise à l'unanimité, souligne le communiqué de la Fed.

C'est une première depuis la crise financière de 2008.

Les taux de la Fed se situent désormais dans une fourchette comprise entre 1% et 1,25%.

Les marchés étaient revigorés par cette annonce: à New York, le Dow Jones bondissait de 0,9% à 10H01 (15H01 GMT), et à Francfort, le Dax prenait plus de 3%.

La Fed dit également "surveiller étroitement" l'impact du coronavirus sur l'économie", mais souligne que "les fondamentaux de l'économie américaine restent solides".

Une réunion téléphonique des ministres des Finances et des banquiers centraux du G7, mardi matin, avait déçu, car aucune annonce concrète n'était sortie. Ils avaient simplement promis d'utiliser "tous les instruments" nécessaires pour soutenir une économie mondiale paralysée par le nouveau coronavirus.

Vendredi, dans un rare communiqué de presse, le président de la Fed Jerome Powell avait assuré que l'institution se tenait prête à intervenir si nécessaire face aux effets sur l'économie de l'épidémie.

Plus de 92.000 cas au total ont désormais été recensés, dont 3.127 décès et 77 pays et territoires sont touchés, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11H00 GMT.

afp/rp