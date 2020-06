La Bourse de Franfort se stabilise (+0,04%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait à l'équilibre vendredi, le Dax gagnant 0,04% après le trou d'air de 4,5% la veille causé par les craintes d'une deuxième vague de coronavirus et l'anticipation d'un long chemin vers la reprise.

A 07h14 GMT, l'indice vedette grappillait 4,3 points à 11.974,55 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes avançait de 0,06% à 25.529,06 points.

La Réserve fédérale américaine a prévu mercredi de laisser les taux d'intérêt près de zéro jusqu'en 2022, sabotant les espoirs du marché d'une reprise rapide de l'économie qui avaient nourri la forte hausse des cours ces dernières semaines, à Francfort notamment.

La hausse du nombre d'hospitalisations dans plusieurs Etats américains, dont le Texas et la Caroline du Nord, fait par ailleurs craindre une deuxième vague de la pandémie qui ferait encore plus de dégâts et viendrait ralentir la lente reprise économique.

"Il n'est pas étonnant que la panique puisse rapidement survenir compte tenu du nombre de facteurs d'incertitude", note Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Tandis que les marchés boursiers continuent d'être soutenus "par un flot d'argent bon marché et des plans de relance massifs", la poursuite de la tendance à la hausse "dépendra de la maîtrise de la pandémie du coronavirus", poursuit-il.

- LUFTHANSA (+2,22% à 10,38 euros): le titre du premier groupe aérien européen se remet après sa chute de 9% jeudi quand il a annoncé son intention de supprimer 22.000 postes dans le monde, malgré les aides publiques en milliards qu'il va recevoir de Berlin.

- Les VALEURS AUTOMOBILES repartent aussi de l'avant après une forte baisse la veille, à l'image de DAIMLER (+1,94% à 36 euros), VOLKSWAGEN (+1,51% à 134,42 euros) et BMW (+1,17% à 56,40 euros).

L'équipementier CONTINENTAL (+1,58% à 87,20 euros) suit le même mouvement, alors que son patron Elmar Degenhart craint "un certain nombre de faillites (dans le secteur) malgré toutes les mesures de soutien" publiques si le marché automobile ne repart pas sensiblement cet été, a-t-il déclaré à l'agence allemande DPA.

af/lk