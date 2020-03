Lufthansa : deux brokers commentent les perspectives

16/03/2020 | 17:40

Le titre Lufthansa recule ce lundi de -3,9%, dans un DAX au diapason, alors que plusieurs analystes ont fait le point sur les perspectives du groupe.



Un analyste chez Morgan Stanley confirme ainsi sa recommandation 'sous-pondérer' sur le titre Lufthansa, estimant possible que le groupe cherche 'le soutien du gouvernement'.



'Le PDG de Lufthansa participera à une réunion avec le gouvernement allemand pour discuter des conséquences de l'épidémie de Covid-19. Le rapport indique également que le conseil d'administration de Lufthansa envisage de suspendre temporairement la plupart de ses opérations aériennes, bien que la société n'ait pas commenté cette information', indique le broker, qui confirme son objectif de cours de 16 euros sur la valeur.



Crédit Suisse s'attend pour sa part, désormais, à 1,5 milliard d'euros de pertes d'exploitation en 2020. Le bureau d'analyses confirme son conseil à surperformance mais abaisse son objectif de cours de 24% à 15,45 E (contre 20,25 E).



Le groupe a confirmé en fin de semaine dernière un EBIT ajusté 2019 de 2 026 M E et la suspension du versement d'un dividende sur l'année 2019. Il a également confirmé que les nouvelles réservations au cours de la semaine dernière étaient en baisse de 50% en glissement annuel. 'Nous pensons que le chiffre net est probablement pire, conformément aux commentaires des transporteurs américains' indique le bureau d'analyses.



