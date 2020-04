Taux : légère embellie sur Bunds, aversion au risque sur BTP

14/04/2020 | 19:22

Entame de semaine calme sur les marchés obligataires, et peu de réactions aux derniers propos de James Bullard affirmant que la FED est prêt à 'faire davantage' si des foyers de tension émergeant sur les marchés (le secteur hypothécaire semble effectivement confronté à des demandes massives de reports d'échéances).

Les T-Bonds se détendent marginalement, de -1Pt de base vers 0,738%, autrement dit, une journée assez transparente, ponctuée d'une seule 'stat' : le Département du Travail annonce que les prix à l'importation aux États-Unis ont chuté de 2,3% en mars par rapport au mois précédent, là où les économistes attendaient en moyenne un recul de 3%, mais ils ont stagné en excluant les produits pétroliers.



De leur côté, les prix à l'exportation américains ont reculé de 1,6% le mois dernier en données brutes, à comparer à une baisse de 2% attendue en consensus de marché, et ont diminué de 1,5% hors produits agricoles.



le principal 'fait du jour', c'est que Trump a ordonné en début d'après-midi de remettre en marche l'économie américaine dès à présent, en contradiction avec les recommandations de l'OMS et de nombre de ses conseillers sur les questions de santé public.

Larry Kudlow vient de déclarer peu avant 18H que l'Amérique était prête à se mettre au travail (le nombre de morts semble plafonner dans le pays, est en recul à New york, donc... problème résolu ?), confirmant les propos du Président.

Trump se montre par ailleurs très offensif, voir menaçant avec les gouverneurs d'états jugeant prématuré de lever les confinements: il qualifie leur refus de 'mutinerie'.

Trump s'est résolu tardivement à admettre la pandémie -et à ordonner le confinement- et il ordonne de lever les mesures de confinement strict 4 semaines avant la France... ce qui ne semble pas inquiéter Wall-Street (une fois de plus, car le confinement de la chine n'avait pas davantage alerté les investisseurs, les indices US continuant de battre record sur record).



En Europe, la hausse des indices boursiers (notamment celle de +1,5% du DAX) n'a pas pénalisé les Bunds qui se détendent de -3,7Pts à -0,3800%.

Embellie plus timide sur nos OAT avec -1Pt à 0,099%.

Aversion au risque sur les Bonos espagnols qui se retendent de +4,7Pts à 0,838% et dégradation plus marquée encore sur les BTP italiens avec pratiquement +20Pts de base à 1,798% (recul des bons du trésor en parallèle avec la bourse de Milan, une des seules à finir en baisse en Europe).



Outre-manche, les 'Gilts' se dégradent de +3Pts à 0,335% alors que le pic de la pandémie serait imminent.







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.