Vanguard lance un nouvel ETF couvrant les valeurs allemandes

Vanguard a lancé le Vanguard DAX UCITS ETF, permettant aux investisseurs d’accéder aux 30 sociétés les plus importantes et les plus liquides d’Allemagne. Pour un taux de frais courants de seulement 0,10 %, les épargnants peuvent investir dans des sociétés de renommée mondiale de la première économie d’Europe. Ce nouvel ETF est coté sur la Bourse de Francfort et le London Stock Exchange (LSE)."Le Vanguard DAX UCITS ETF a été conçu pour permettre aux investisseurs de se constituer des portefeuilles de grande qualité, équilibrés et diversifiés, qu'il s'agisse d'investisseurs allemands souhaitant une exposition à leur marché domestique, ou d'investisseurs européens qui reconnaissent les opportunités offertes par la première économie européenne", explique Thomas Merz, responsable de la Distribution, Europe hors Royaume-Uni, de Vanguard.En juin, Vanguard avait ouvert son premier bureau en Allemagne, basé à Francfort, suite à la cotation de l'intégralité de sa gamme d'ETF OPCVM européens sur la Deutsche Börse en octobre 2017.Vanguard propose désormais 25 ETF OPCVM aux investisseurs européens. Au 30 juin 2018, la société de gestion gérait plus de 175 milliards de dollars d'actifs sur l'ensemble de sa gamme de fonds communs de placement et d'ETF européens, et 5 100 milliards de dollars pour le compte de ses investisseurs dans le monde entier.