La tendance baissière n'est pas arrivée à maturité

Les scores depuis le début d’année sont affligeants pour certaines sociétés, comme Continental (-39%) ou encore Daimler (-29%) alors qu'en contrepartie Wirecard a pulvérisé des records, en gagnant plus de 60% sur la même période de référence. L’indice affiche, à ce jour, un exercice 2018 très médiocre (-11.5%), produisant la plus mauvaise performance européenne juste derrière le FSTE Mib italien.



Techniquement, en données journalières, l’indice reste dans une tendance largement baissière. Depuis le début d’année, tous les plus hauts se suivent de manière descendante, avec des pics graphiques de plus en plus bas. Les moyennes mobiles conservent donc un biais franchement négatif, ce qui rajoute de la pression à la configuration actuelle.

La tendance baissière n’est donc pas arrivée à maturité, ce qui permet de fixer un objectif de repli vers la cible des 11190 points. Il faudrait un redressement durable au-delà des 11800 points pour neutraliser la configuration actuelle.

