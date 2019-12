DBS Group Holdings Ltd : Nouveau test d'une zone support

Données financières (SGD) CA 2019 14 571 M EBIT 2019 8 363 M Résultat net 2019 6 319 M Dette 2019 - Rendement 2019 4,86% PER 2019 10,2x PER 2020 10,3x Capi. / CA2019 4,41x Capi. / CA2020 4,30x Capitalisation 64 198 M Prochain événement sur DBS GROUP HOLDINGS LTD 13/02/20 Année 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 28,16 SGD Dernier Cours de Cloture 25,13 SGD Ecart / Objectif Haut 23,4% Ecart / Objectif Moyen 12,0% Ecart / Objectif Bas 2,67% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Piyush Gupta Vice Chairman & Chief Executive Officer Lim Huat Seah Non-Independent Non-Executive Chairman Sok Hui Chng Chief Financial Officer David Gledhill Chief Information Officer Yiu Kiang Goh Non-Independent Non-Executive Director