DBT CEV : un CA en hausse de 61% par rapport au S1 2017/18, supérieur à la progression des ventes de véhicules électriques en Europe

DBT Ingénierie : un CA en hausse de 25% par rapport au S1 2017/18, ce qui constitue un point d'inflexion notable après plusieurs trimestres de baisse du CA

L'exercice 2017/18 marque la transition vis-à-vis de Nissan avec les premières livraisons des nouveaux chargeurs DBT 50 et 150kW, conçus sur une ingénierie 100% DBT

Après de nombreuses annonces des constructeurs au cours des 16 derniers mois, les perspectives de croissance annoncées du marché du véhicule électrique et des infrastructures de recharge sont enfin au rendez-vous

DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), leader européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, publie son chiffre d'affaires de l'exercice 2017/18, clos le 30 juin 2018.

Évolution du chiffre d'affaires consolidé (2017-18) et comparaison des semestres S1 et S2 des exercices précédents

S1 2016/2017 S2 2016/2017 Total 2016/2017 S1 2017/2018 S2 2017/2018 Total 2017/2018 Croissance annuelle 2017/18 vs 2016/17 S2 2017/18 vs S2 2017/16 S2 2017/18 vs S1 2017/18 Bornes de recharge et services associés 4,049 2,595 6,644 2,734 4,406 7,140 7% 70% 61% Transformateurs et mobilier urbain 1,186 1,092 2,278 8,42 1,053 1,895 -17% -4% 25% Prestation de formation 30 60 TOTAL 5,235 3,687 8,952 3,576 5,459 9,095

Un exercice d'attente qui conforte notre stratégie depuis 2 ans

L'activité « Bornes de recharge et Services associés » de DBT enregistre un chiffre d'affaires annuel de 7,1 M€, en hausse de 7%, pénalisé par un décalage dans l'activité Services lié au programme Third Year Maintenance (TYM).

Cette activité montre un très fort point d'inflexion, annoncé depuis quelques mois, avec une croissance de 61% par rapport au S1 2016/17. Ceci s'explique à la fois par la position de leadership technologique de DBT et un marché de la recharge des véhicules électriques qui se structure après des mois d'attentisme.

Le CA de cette activité a été pénalisé par des retards de livraisons des services liés à la TYM (Contrat Nissan) à hauteur d'un montant de 2,6 M€. DBT avait annoncé y remédier (cf. CP du 6 Mars 2018), mais le retard n'a pas pu être rattrapé sur cette année fiscale. Ce montant devrait être facturé durant le S1 2018/19. Ceci explique le fait que DBT n'a pas été en mesure de tenir son objectif de croissance annuelle (cf. CP du 30 Avril 2018) qui devrait être rattrapé durant le S1 de l'exercice 2018/19.

L'année 2017/18 a aussi vu la création de notre filiale formation, EDUCARE by DBT qui connaît un début d'activité plus qu'encourageant (cf. CP du 17 mai 2018).

L'activité historique « Transformateurs et mobilier urbain », qui représente 21% du chiffre d'affaires annuel de DBT, est en hausse de 25% par rapport au S1 2017/18 mais en recul de 4% par rapport au S2 2016/17 à 1,9M€.

Cette activité, entièrement restructurée depuis deux années, montre également un point d'inflexion, caractérisé par un retour à la croissance après de nombreux semestres de baisse tiré par la progression du CA de l'activité « Transformateurs » à l'international.

Toute la gamme de mobilier urbain pour la distribution d'énergie et le contrôle d'accès a été renouvelé.

DBT est désormais prêt pour la croissance du marché de la borne de recharge rapide

Après deux exercices marqués par l'absence de perspectives claires du marché des véhicules électriques, DBT est aujourd'hui dans une situation bien meilleure.

La visibilité sur la production de véhicules électriques a progressé avec l'annonce de la part de tous les constructeurs automobiles de nouveaux véhicules électriques, dont les premiers sortiront dès 2019 et qui auront un besoin accru en puissance de charge.

La volonté politique d'appui aux infrastructures électriques en Europe est désormais réelle. En effet, la Commission Européenne a confirmé le financement de près de 4.000 sites pour environ 20.000 points de charge. Une liste d'une quinzaine de projets a été annoncée fin 2017 pour des débuts programmés dès 2018 pour les 4/5 ans qui viennent.

DBT a réalisé une profonde restructuration industrielle durant cette période. Après des années de collaboration étroite avec Nissan, DBT est désormais en capacité de produire des bornes de recharge 100% DBT. Ainsi, DBT a renouvelé intégralement sa gamme de bornes lentes et augmenté la puissance de charge de ses nouveaux chargeurs rapides de 50, à 100 et 150kW, tout en préparant la station-service du futur (350kW avec 6 à 8 dispensers) ainsi qu'un chargeur rapide 150kW dédié aux véhicules électriques haute-capacité (bus et poids-lourds électriques) à plus de 900V.

Ces nouveaux produits sont désormais validés par le marché et reçoivent un accueil très favorable sur les dernières semaines.

Les taux de croissance de ce semestre et les perspectives de marché confirment notre stratégie sur les 2 dernières années et permettent d'entrevoir un retour à la croissance pour l'année 2018/19. Spécifiquement pour ce qui est du S1 2018/19 :

Le CA de DBT CEV devrait récupérer les retards de facturation de la TYM de 2,6 M€. Par ailleurs, les nouveaux modèles qui intègrent en particulier un système de monitoring à distance contribuent à favoriser l'intérêt du produit et à développer du chiffre d'affaires lié à la maintenance.

DBT Ingénierie devrait continuer à croitre sous l'effet du travail réalisé sur les derniers mois et des résultats d'appels d'offres en cours.

Hervé Borgoltz, Président Directeur Général de DBT déclare :

« D'un point de vue industriel, le chemin parcouru par DBT au cours des deux dernières années est immense. Nous sommes désormais propriétaires de nos bornes et notre leadership technologique reste entier, conforté par la confiance que nous accorde nos clients au quotidien. Ce deuxième semestre 2017/18 marque un véritable point d'inflexion à la fois pour DBT CEV et DBT Ingénierie, en dépit des retards de livraison liés à la TYM. Je suis désormais très optimiste sur la croissance de DBT dans les semestres à venir dans un marché plus structuré qui répond désormais aux espoirs qu'il avait suscités il y a 2 ans ».

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des d'infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (-30 minutes), et ultra-rapide (-20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kWpour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques.

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des IRVE et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Plus d'informations sur www.dbt-bourse.com

