Dbt : DBT annonce la réception de nouvelles commandes pour ses nouveaux chargeurs

DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), leader européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce les développements commerciaux suivants :

Carnet de commandes

DBT communique la réception de 85 commandes fermes pour les nouveaux chargeurs rapides 50kW, 100kW et 150kW et 110 unités en option sont en cours de négociation finale.

Tests pour nouveaux véhicules

DBT communique également que 15 des principaux constructeurs automobiles mondiaux sont venus au cours de l'été 2018 sur le site de Douai pour effectuer des tests de charge sur leurs nouveaux véhicules.

Un chargeur 50kW est actuellement utilisé par le laboratoire espagnol IDIADA pour tester les nouveaux véhicules utilisant le protocole de charge CCS COMBO.

Autres développements commerciaux

Par ailleurs, DBT communique :

La commercialisation de ses propres terminaux de tests pour les bornes DBT (valise VTS), outil indispensable pour toutes les opérations de maintenance sur site

La commercialisation de la nouvelle gamme de bornes AC (recharge entre 1 et 8 heures) délivrant de 3 à 22kW, celle-ci étant désormais prête

L'équipement du Data Monitoring System (DMS) pour toutes les bornes installées et futures autorisant une connexion OCPP avec tous les opérateurs de bornes en Europe

DBT possède aussi la capacité de proposer une solution « borne rapide + stockage batterie to grid » (solution exposée au Paris Motor Show)

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des d'infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (-30 minutes), et ultra-rapide (-20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kWpour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques.

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des IRVE et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Plus d'informations sur www.dbt-bourse.com

Contact DBT:

Marlène MARÉCHAL

Tél : 03 21 50 92 92

communication@dbt.fr

