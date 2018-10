DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémotique : ALDBT), leader européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, communique sa présence au Mondial de l'Automobile (Paris Motor Show), avec un chargeur 50kW multi-standard, connecté à un système de stockage d'énergie électrique par batterie stationnaire (Smart Energy Storage System – SESS).

En direct du Mondial de l'Auto, Hervé Borgoltz, PDG du groupe DBT, déclare :

« Le marché des infrastructures de charge demeure encore embryonnaire mais grâce à ses investissements, DBT reste l'un des rares « pure player » indépendant en Europe.

DBT s'est toujours donné les moyens d'anticiper les besoins du marché et le démarrage des ventes des nouveaux chargeurs rapide Ultra 50, Ultra 100 et Ultra 150 en sont la preuve. En plus de ces produits, DBT propose désormais un service après-vente de télé-diagnostique et de télémaintenance unique en Europe.

Par ailleurs, je constate une énorme évolution de l'analyse du marché du véhicule électrique dans son ensemble. Avec le VE, on ne vend plus seulement une voiture mais un système de mobilité. Les constructeurs privilégient désormais les salons high-tech comme le CES de Las Vegas aux salons automobiles classiques.

La grille d'analyse de ce marché doit donc elle aussi changer, car on ne peut plus analyser les perspectives d'une société comme DBT avec une grille de lecture du marché de l'automobile vieille de 20 ans.

Les véhicules électriques sont désormais considérés comme des terminaux numériques connectés et non plus comme des moteurs émettant du CO2.

Il faut donc analyser ce marché et ses acteurs avec une nouvelle grille de lecture, notamment pour les sociétés cotées en Bourse, telles que DBT »

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des d'infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (-30 minutes), et ultra-rapide (-20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kWpour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques.

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des IRVE et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

