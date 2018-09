L'application des nouvelles technologies aux bornes de recharge pour véhicules électriques est devenue un enjeu majeur pour le déploiement des réseaux d'infrastructures de recharge partout dans le monde. Les points de charge doivent désormais être compatibles avec les différents standards de recharge présents sur la marché, les différents standards de communication, et les exigences multiples des opérateurs de « mobilité »au niveau mondial, constituant la notion de « smart charging »

La plateforme de gestion dématérialisée de DBT

La performance d'un réseau de recharge est mesurée par sa disponibilité pour tous les utilisateurs de véhicules électriques.

Les bornes DBT peuvent maintenant être connectées à une plateforme interactive avec tout l'écosystème du VE : conducteurs, fabricants d'infrastructures, exploitants de réseaux de recharge, opérateurs de mobilité, etc...

La plateforme de DBT, nommée DIP2 (DBT Intelligent Power Plateform), est unique sur le marché et permet la dématérialisation et l'automatisation de toute la communication, donnant corps à la notion de « smart charging ».

A ce sujet, Hervé Borgoltz, Président de DBT, déclare :

« DBT a longtemps été considéré comme un simple fournisseur de bornes électriques, en écho du pléonasme que la voiture électrique avait besoin d'électricité. C'est occulter un peu rapidement que nous avons été les premiers à proposer des solutions tri-standards (DC CHAdeMO, DC CCS et AC) et ce depuis 2013, ainsi que des systèmes de communication OCPP aux exploitants de réseaux de points de charge rapides.

Le lancement de notre plateforme de supervision nous permet de compléter notre offre de services, en plus du hardware qui reste, pour l'instant, notre cœur de métier. L'activité première de l'entreprise reste évidemment la recharge rapide en 50, 100 et 150kW pour tous les véhicules électriques, ou les stations-services du futur délivrant 350kW de puissance électrique.

Grâce à notre plateforme DBT Intelligent Power Plateform, nous pourrons assurer à tous les exploitants de réseaux qui utilisent nos produits, une disponibilité accrue de nos bornes, dans les 37 pays où nous sommes implantés. Ce service de maintenance préventive en temps réel permet également la gestion à distance du parc d'infrastructures de recharge, assurant une qualité de services inégalée à ce jour.

Dernier élément, mais non des moindres, nos bornes rapides intègrent une compatibilité complète des normes ISO 15-118 et OCPP 2.0, ce qui permettra de recharger tous les véhicules électriques actuellement disponibles sur le marché, mais également ceux à venir dans les cinq prochaines années.

Pour rappel, nous avions été les seuls, dès 2013, à relever ce défi avec les premiers chargeurs rapides 43/50kW multistandards pour des voitures électriques qui n'existaient pas encore sur la marché. DBT conserve donc sa position avant-gardiste en proposant de nouvelles solutions de recharge adaptées aux véhicules électriques et aux exigences technologiques d'aujourd'hui.

Cette nouvelle activité va générer une augmentation du chiffre d'affaires de l'ordre de 10% en année pleine."

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des d'infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (-30 minutes), et ultra-rapide (-20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kWpour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques.

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des IRVE et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Plus d'informations sur www.dbt-bourse.com

code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT

