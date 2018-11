Dbt : DBT présente sa nouvelle gamme de chargeurs au Salon des Maires du 20 au 22 novembre 2018

Avec le lancement de son nouveau site internet www.dbt.fr , DBT présente sa nouvelle gamme de coffrets de recharge et de chargeurs rapides sur le stand mutualisé de l'AVERE France (Pavillon 3, Allée E, stand 69) du 20 au 22 novembre 2018.

La Spark, le coffret mural communicant jusqu'à 4 prises

Destinée aux parkings privés ou pour les copropriétés; la Spark embarque toute la technologie DBT dans un coffret compact facile d'installation.

Les deux points de charge intelligents bénéficient de l'innovation "power share" (partage de puissance) qui optimise le temps de charge en fonction de l'énergie disponible.

La taille réduite de la Spark la rend idéale pour les installations en grappe permettant une gestion intelligente et dynamique de la puissance du site. La Spark est disponible en version murale ou sur pied et fonctionne en mode connecté ou en local.

La Keren, la borne 7/22kW adaptée à la voirie

Commercialisée en 2018, la Keren est destinée à l'espace public.

Cette nouvelle solution a été développée pour répondre au besoin des collectivités et des syndicats d'énergie de proposer un service de recharge fiable à tous leurs administrés.

Fruit d'une conception rationalisée, chaque aspect de la borne apporte une fonctionnalité unique. L'enveloppe robuste inclue un espace dédié permettant l'intégration d'un point de livraison (C14-100), la recharge sécurisée de deux points de charge simultanés avec un fonctionnement trappes fermées. La Keren est connectée, permet la gestion à distance par un opérateur spécialisé et assure la compatibilité avec des solutions d'itinérance telles que Gireve.

Le chargeur rapide Compact 50

Remplaçant du chargeur rapide le plus installé en Europe, le Compact 50 charge les 3 standards de charge rapide actuels. Pour assurer une compatibilité avec les futurs VE, la gamme est basée sur les standards internationaux les plus stricts. La modularité de la conception 100% française assure une évolutivité future et un maintien de service en cas de panne d'un des modules du chargeur. 100% connecté la borne autorise les mises à jour et actions à distance, ce qui apporte une réactivité en temps réel pour les opérateurs de mobilité et garanti une disponibilité optimale.

Salon des Maires et des Collectivités Locales

DBT présentera son partenaire Stations-e qui déploie dans les Territoires des Stations de multi services connectées, sans fonds publics. Son modèle économique innovant intègre la fourniture, l'installation et la maintenance des stations, sans budgets pour la collectivité.

A ce sujet, Hervé Borgoltz, PDG du Groupe DBT déclare :

« L'année 2018 a été une année charnière pour DBT dans un contexte de structuration mondiale du marché des véhicules électriques. Nous sommes plus que jamais présents sur tous les segments de ce marché avec des solutions adaptées à tous les types de charge. Désormais, nous sommes en mesure de proposer des solutions de financement clé en main pour l'installation et la gestion des parcs de bornes de recharge. »

Se rendre au salon

Salon des Maires et des Collectivités Locales

Paris-Expo - Porte de Versailles - 75012 Paris

AVERE France

Pavillon 3, allée E, stand 69

www.salondesmaires.com

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des d'infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (-30 minutes), et ultra-rapide (-20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kWpour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques.

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des IRVE et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Plus d'informations sur www.dbt-bourse.com

code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT

Contact DBT:

Marlène MARÉCHAL

Tél : 03 21 50 92 92

communication@dbt.fr

À PROPOS DE STATIONS-E

« S'appuyant sur leur expertise et expérience respectives, les fondateurs ont créé un modèle économique solide qui permet d'industrialiser le déploiement de Stations de recharges, sans dépendre des fonds publics et en raccourcissant les processus de décision. Ce modèle contribue à l'adoption du transport électrique personnel comme partagé.

La vision repose sur le principe d'un modèle vertueux :

Un réseau de stations financé par des revenus industriels et de services qui retournent dans l'économie et maintiennent ou créent de l'emploi.

Les Collectivités et leurs habitants peuvent ainsi bénéficier d'une infrastructure multi services apportant également de l'accès haut débit, sans faire appel aux budgets publics et à l'impôt des citoyens.

Stations-e a été fondée en 2018 par d'anciens dirigeants de startups et grands groupes. Son siège est en Ile de France et des implantations sont prévues dans les Territoires.

Plus d'informations sur www.stations-e.com

Contact Stations-e:

Lucile ROLLAND

Tél : 06 43 54 15 99

lucile.rolland@stations-e.com

