DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, fournira au département du Rhône 20 chargeurs en partenariat avec l'entreprise Serpollet.

Ce nouveau contrat confirme le succès du nouveau chargeur rapide 50kW portant les commandes à 90 unités fermes dont 350 en cours de négociation.

20 bornes de recharge DBT pour le Syndicat Départemental d'Énergies du Rhône

Le SYDER1 a lancé un plan de déploiement des bornes de recharges pour véhicules électriques sur son territoire. DBT a été sélectionné avec son partenaire Serpollet pour fournir dans un premier temps 10 chargeurs rapides 50kW Compact 50 et 10 bornes 22kW Keren, dédiées à la voirie. Ce déploiement s'effectuera sur deux ans, les bornes étant équipées de la même base technologique. Concernant la communication, elles pourront être intégrées au sein du même système de supervision à distance. Ces bornes sont également compatibles avec tous les superviseurs du marché ainsi qu'avec Gireve.

Chaque chargeur permettra à l'usager de faire le plein d'énergie entre 30 minutes (charge rapide 50kW) et 1h30 (charge accélérée 22kW) qui sont, comme tous les produits DBT 100% compatibles avec tous les véhicules disponibles sur le marché européen.

Hervé Borgoltz, président directeur général de DBT, déclare :

« Notre nouvelle gamme de solutions de recharge pour véhicules électriques a été présentée avec succès lors du dernier Salon des Maires et des Collectivités Locales (cf. communiqué de presse du 16/11/2018). Cette nouvelle référence avec le SYDER1 prouve l'excellent accueil de nos nouvelles stations de recharge Compact 50 et Keren par les acteurs incontournables de l'électromobilité que sont les syndicats d'électrification. Nous sommes la seule société du secteur à présenter une gamme de solutions de recharge communicantes entièrement renouvelée et totalement compatibles aux VE du marché. Tous ces produits sont disponibles et sont visibles sur notre tout nouveau site internet www.dbt.fr

Nous ne manquerons pas d'informer le marché et nos actionnaires de nouvelles références et contrats actuellement en discussion en France et en Europe.»

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des d'infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (-30 minutes), et ultra-rapide (-20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kWpour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques.

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des IRVE et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

