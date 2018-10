DBT clôt son exercice annuel au 30 Juin 2018 avec une marge d'EBITDA positive de 5%

Le S2 2017/18 marque un vrai point d'inflexion dans l'histoire récente de la Société à la fois pour les ventes (+ 58% par rapport du S1 2017/18) et la rentabilité (15% de marge d'EBITDA)

Ces résultats valident la stratégie commerciale et financière mise en place par la Société depuis deux ans et placent DBT dans une situation favorable pour poursuivre son développement

DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), leader européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, publie ses résultats annuels pour l'exercice 2017/18 (période du 1er juillet 2017 au 30 Juin 2018).

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 24 octobre 2018. Les comptes consolidés certifiés par le commissaire aux comptes et le rapport de gestion sont mis à la disposition du public ce jour sur le site Internet de la Société.

Tableau résumé du Compte de Résultat1

en k€, données auditées - 30 juin 2016/17 2017/18 Bornes de recharge et services associés 6,640 7,211 Transformateurs et mobilier urbain 2,278 2,012 Chiffre d'affaires 8,948 9,223 Marge brute -464 3,179 % des ventes -5% 34% EBITDA -3520 435 % des ventes -39% 5% Résultat d'exploitation -3510 -201 Résultat net -3607 -343

1Au cours de l'exercice écoulé, il y a eu une variation du périmètre par rapport à l'exercice précédent suite à l'intégration de la société EDUCARE by DBT (60 k€) au groupe et qui est intégré au résultat de l'activité « Transformateurs et mobilier urbain ». Par ailleurs, l'EBITDA est défini par résultat d'exploitation + variations nettes des amortissements et des dépréciations.

Analyse de l'activité : un retour à une situation d'EBITDA positif et un deuxième semestre rentable

Le chiffre d'affaires (CA) total de l'exercice 2017/18 est en hausse de 3% à 9,2 M€.

L'activité « Bornes de recharge et services associés » (78% du CA total) a enregistré un CA de 7,3 M€, en hausse de 9% par rapport à l'exercice précèdent

L'activité « Transformateurs et mobilier urbain » (22% du CA total) a enregistré un CA de 2,0 M€, en baisse de 12% par rapport à l'exercice précèdent, comme prévu

Le CA total a été pénalisé par un décalage dans l'activité Services lié au programme Third Year Maintenance (TYM)

La rentabilité de DBT s'est très nettement améliorée durant l'exercice

La marge brute s'établit désormais à 34% des ventes après 2 années de marge brute négative sous l'effet du lancement des nouveaux produits et d'un meilleur sourcing des composants

La marge d'EBITDA s'établit désormais à 5% avec un EBITDA total de 435 k€

De son côté, le résultat d'exploitation s'établit à -201 k€ par rapport à -3,510 k€ lors de l'exercice précèdent sous l'effet de la hausse de la marge brute et du contrôle des coûts

Le deuxième semestre de l'exercice 2017/18 marque un véritable tournant dans l'histoire récente de DBT à la fois pour les ventes et la rentabilité. Sur la base des chiffres audités 2017/18 :

L'activité « Bornes de recharge et services associés » a présenté un très fort point d'inflexion avec une croissance de 64% par rapport au S1 2017/18. L'activité « Transformateurs et mobilier urbain », de son côté, a affiché un CA en hausse de 39% par rapport au S1 2017/18

DBT réalise une marge brute de 2,3 M€ (41% de marge) et un EBITDA de 873 k€ (15% de marge) et un résultat d'exploitation de 416 k€ (7% de marge)

Le retour à la rentabilité de DBT est lié au retournement des bornes de recharge, puisque que le résultat d'exploitation de cette division était de -2,9 M€ lors de l'exercice précèdent, et est désormais positif à hauteur de 0,2 M€.

Ainsi, DBT confirme les objectifs annoncés (CP 30 Avril 2018) de réduction significative des pertes opérationnelles sur l'exercice 2017/18 et clôt l'exercice 2017/18 avec un S2 rentable.

Structure financière et stratégie de financement

en k€, données auditées - 30 juin 2016/17 2017/18 Fonds propres -290 3,246 Valeurs mobilières de placement 299 10 Disponibilités 234 496 Emprunts et dettes financières 5,625 5,400

Au 30 juin 2018, DBT disposait de 3,2 M€ de fonds propres contre des fonds propres négatifs (-0,3 M€) lors de l'exercice précèdent grâce au contrat de financement existant. Par ailleurs, près de 2,2 M€ de dettes fournisseurs ont été remboursées durant l'exercice.

Etant donné le retour à la rentabilité de DBT et les perspectives du secteur, la Société prévoit d'améliorer les conditions de financement pour le moyen terme.

Perspectives

Lors de la publication du CP du 4 Octobre 2018, DBT annonçait la réception de commandes fermes portant sur 85 chargeurs pour les nouveaux chargeurs rapides 50kW, 100kW et 150kW. Ceux-ci devraient être facturés lors du S1 2018/19 et DBT dispose désormais de 250 unités (110 unités mentionnées auparavant dans le CP du 4 Octobre 2018) en option et en cours de négociation. Par ailleurs, DBT CEV devrait facturer un montant de 2,5 M€ dans l'activité Services.

DBT rappelle également que 15 des principaux constructeurs automobiles mondiaux sont venus au cours de l'été 2018 sur le site de Douai pour effectuer des tests de charge sur leurs nouveaux véhicules.

Calendrier financier

Publication du CA du 1er Semestre 2018/19 : lundi 18 février 2019 après la fermeture de la bourse

Hervé Borgoltz, Président-Directeur Général de DBT, déclare : « Les deux dernières années ont permis à DBT de rester un leader incontesté de la recharge pour tous les véhicules électriques et de mettre au point une gamme complète de produits propriétaires totalement en phase avec les besoins du marché et des services à valeur ajoutée. Durant ces années, nous avons suivi la stratégie que nous avons régulièrement expliquée aux investisseurs dans un marché en mutation depuis les révélations du dieselgate de Novembre 2015. Cette stratégie s'avère aujourd'hui gagnante grâce aux équipes de DBT et je tiens à remercier les actionnaires qui nous ont fait confiance pendant cette période de retournement ».

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des d'infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (-30 minutes), et ultra-rapide (-20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kWpour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques.

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des IRVE et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Plus d'informations sur www.dbt-bourse.com

code ISIN : FR0013066750 – code mnémotique : ALDBT

