14/12/2018 – 08:50 DBT prolonge l’accord de financement avec Nice&Green et salue son arrivée progressive à son capital

Douai, le 14 décembre 2018

DBT prolonge l'accord de financement avec Nice & Green et salue son arrivée progressive à son capital

DBT (code ISIN : FR0013066750 - code mnémonique : ALDBT), expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce la signature d'un avenant au contrat de prêt obligataire d'un montant de 3,6 millions d'euros conclu avec Nice & Green en date du

29 Mars 2017.

Prolongement de l'accord avec Nice & Green pour une durée d'un an

L'augmentation du montant de ce prêt obligataire a pour objet de financer les besoins opérationnels, le fonds de roulement, le recrutement des équipes commerciales et opérationnelles et les investissements nécessaires pour assurer le développement et la croissance de DBT liés à la commercialisation des nouvelles bornes de charge rapide 50-150 kW et des services associés.

Aux termes de ce nouvel avenant conclu avec Nice & Green, le montant total du financement obligataire est désormais porté à 10,6 millions d'euros. Ainsi, le nombre total d'obligations convertibles en actions (OCA) émises ou à émettre est porté à 530.

Nice & Green, actionnaire minoritaire et stable de DBT

Dans le cadre de cet avenant, Nice & Green s'engage à conserver 15% des actions nouvelles reçues sur conversion des OCA au moins jusqu'au 31 décembre 2019.

Hervé Borgoltz, président directeur général de DBT, déclare :

« Je me réjouis de la signature de cet avenant qui marque l'excellence des relations entre Nice & Green et DBT, ainsi que la continuité dans l'accompagnement réalisé par Nice & Green depuis un an et demi. De plus, la décision de Nice & Green de conserver une partie des actions reçues de DBT témoigne de la confiance à l'endroit de DBT sur sa capacité à créer de la valeur. Cet avenant assure une grande visibilité pour DBT et lui donne les moyens de ses ambitions pour 2019 : rester leader sur les marchés des bornes rapides pour tous véhicules (voitures, camions et bus électriques) et continuer d'offrir des produits performants et sans cesse améliorés, en fonction des nouveaux besoins exprimés par les utilisateurs de VE, les exploitants de réseaux de bornes et les constructeurs automobiles »

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des d'infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (-30 minutes), et ultra-rapide (-20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kWpour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques.

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des IRVE et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

