17/01/2019 – 08:45 DBT remporte un important contrat de fourniture de transformateurs auprès de la Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz (STEG) pour EUR 1,3m

Douai, 17 janvier 2019

DBT remporte un important contrat de fourniture de transformateurs auprès de la Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz (STEG) pour EUR 1,3m

DBT (code ISIN : FR0013066750 - code mnémonique : ALDBT), spécialiste de la distribution et du comptage électrique via sa filiale DBT Ingénierie, vient de remporter un contrat majeur avec la Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz (STEG).

Un contrat d'une valeur d'1,3 million d'euros

Il s'agit du plus gros contrat de fourniture de transformateurs de courant jamais remporté par DBT. Cette commande historique totalise 560 blocs de mesure triphasés (microblocs) et 4.200 transformateurs de mesure monophasés (gamme CR), répartie en 8 lots remportés par DBT pour un montant total de 1,3 million d'euros, sur un appel d'offre total de 12 lots proposés par la STEG et à livrer avant la fin d'année 2019.

A titre de comparaison, le montant de cette commande représente à lui seul l'équivalent du chiffre d'affaires réalisé par la gamme de transformateurs sur l'exercice 2017/2018. Cela permet d'envisager une croissance significative de cette activité pour l'exercice 2018/2019 avec un plan de charge de production d'un an complet (jusqu'en décembre 2019).

Hervé Borgoltz, Président Directeur Général du Groupe DBT, déclare :

« On peut effectivement parler de commande historique tant en termes de volume (près de 6.000 transformateurs) que de valeur (1,3 million d'euros) sur la gamme des produits de notre filiale DBT Ingénierie. Les transformateurs constituent l'activité historique de DBT, fondé en 1990, et continue d'exister sur un marché de niche, qui à l'inverse des bornes de recharge pour véhicules électriques ne nécessite plus aucun investissement. Je voudrais aussi rappeler que la STEG est un client historique de DBT, qui nous est fidèle depuis 28 ans déjà, preuve de la qualité et de la fiabilité jamais démentie de nos produits. Cet engagement de qualité et de fiabilité de tous nos produits est à la base de l'ADN de notre démarche industrielle. Cette commande va permettre de relancer à l'international cette activité ''Transformateurs'' qui souffrait de la diminution de nos marchés nationaux ».

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des d'infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (-30 minutes), et ultra-rapide (-20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kWpour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques.

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des IRVE et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Plus d'informations surwww.dbt-bourse.com

