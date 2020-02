26/02/2020 – 08:00 Reprise de la cotation du titre DBT

Aujourd'hui, nous nous réjouissons de cet accord trouvé le 25 février 2020. Le calendrier et les modalités de mise à disposition des fonds nous permettront immédiatement d'accélérer la commercialisation de notre nouvelle gamme, de renforcer l'activité Transformateur et DBT Ingénierie et de modifier la gouvernance du Groupe par la nomination d'un nouveau Directeur Général. »

Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide(-de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEVest un acteur majeur du marché de lamobilité électrique en Europe.

La recherche d'une amélioration sensible de la rentabilité est l'objectif prioritaire de l'exercice commencé le 1er janvier 2020. Compte tenu de la réorganisation en cours et grâce au nouveau financement mis en place, DBT prévoit de réduire ses coûts d'exploitation de l'ordre de 10 à 15% sur l'exercice 2020.

le jour de bourse suivant l'expiration d'une période (a) de 30 jours de bourse à compter du tirage de la première tranche, (b) de 20 jours de bourse à compter du tirage de la deuxième et de la troisième tranche, (c) calculée en fonction de la liquidité de l'action DBT sur Euronext Growth Paris pour les tranches suivantes ;

le manquement de la Société à ses obligations envers l'Investisseur non remédié pendant une période de 15 jours à compter de la première des dates suivantes : (i) la date à laquelle la Société a connaissance du manquement et (ii) la date à laquelle l'Investisseur notifie ledit manquement à la Société ; et

desdits BSA soit équivalent à 40% du montant nominal total des OCEANE à émettre divisé par le Prix d'Exercice des BSA émis. Une partie des BSA était attachée à la première tranche d'OCEANE (les

BSA 1 ») et le solde des BSA sera attaché à chacune des tranches d'OCEANE émises (les « BSA 2 »), y compris à la première tranche d'OCEANE.

Dans le détail, le nombre de BSA 1 émis lors du tirage de la première tranche a été calculé afin de permettre à l'Investisseur d'acquérir, sur exercice desdits BSA 1, un nombre total d'actions de la Société équivalent à 20% du montant nominal total du financement proposé divisé par le Prix d'Exercice des BSA 1 (tel que défini ci-dessous) ainsi émis. Par ailleurs, le nombre de BSA 2 à émettre lors du tirage de chaque tranche sera calculé afin de permettre à l'Investisseur d'acquérir, en cas d'exercice de la totalité des BSA 2, un nombre total d'actions nouvelles équivalent à 20% du montant nominal total des OCEANE auxquelles les BSA 2 seront attachés divisé par le Prix d'Exercice des BSA 2 (tel que défini ci-dessous) émis, dans le cas où tous les BSA 2 seraient exercés.

5.000.000 BSA 1 et 609.756 BSA 2 ont été émis à l'occasion du tirage de la première tranche d'OCEANE le 25 février 2020 et ont été immédiatement détachés desdites OCEANE. Le prix d'exercice des BSA 1 et des BSA 2 émis à l'occasion du tirage de la première tranche d'OCEANE est de 0,41 euro.

Les BSA sont immédiatement détachés des OCEANE. Les BSA peuvent être librement transférés ou cédés par l'Investisseur.

Les BSA ne seront ni cotés ni admis aux négociations sur Euronext Growth Paris ni sur aucun autre marché financier.

Ils peuvent être exercés pendant une période de 5 années à compter de leur émission (la « Période d'Exercice »).

Chaque BSA donnera droit à son détenteur, pendant la Période d'Exercice, de souscrire une action ordinaire nouvelle de la Société (sous réserve d'ajustements éventuels).

Le prix d'exercice des BSA 1 est égal à 115% du plus bas entre (i) 0,3569 euro, et (ii) le plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action de la Société sur les dix (10) jours de bourse précédant la date d'émission de la première tranche d'OCEANE (le « Prix d'Exercice des BSA 1 »). Le prix d'exercice des BSA 2 est égal à 115% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action de la Société sur les dix (10) jours de bourse précédant la date d'émission de la tranche d'OCEANE à laquelle lesdits BSA 2 étaient rattachés, étant précisé qu'en ce qui concerne les BSA 2 émis dans le cadre de la première tranche d'OCEANE, le prix d'exercice des BSA 2 sera égal à 115% du plus bas entre (i) 0,3569 euro, et (ii) le plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action de la Société sur les dix (10) jours de bourse précédant la date d'émission de la première tranche d'OCEANE (le « Prix d'Exercice des BSA 2 »).

En fonction de l'hypothèse de volatilité de l'action retenue (73,65%) et sur la base du cours de clôture de l'action de la Société le 22 novembre 2019 (soit 0,42 euro), la valeur théorique d'un BSA 1 est égale à 0,248 euro et la valeur théorique d'un BSA 2 est égale à 0,248 euro.

