30/10/2019 – 08:55 Résultats annuels 2018-2019

ANALYSE DE L'ACTIVITE

Le chiffre d'affaires (CA) annuel de la société s'établit à EUR 9,2m, stable par rapport

l'exercice précédent

La stabilité relative de cette activité est la conséquence directe des problèmes internes rencontrés par notre partenaire Nissan qui ont pesé à la fois sur la croissance et la profitabilité de cette activité ainsi que les problèmes liés à la fourniture de modules DBT Ingénierie : L'activité est en progression de 9% grâce à l'obtention de différents contrats, dont la STEG

Le 2ème semestre de l'exercice est en nette amélioration, en raison de DBT-CEV

DBT-CEV de 60% par rapport au S1 (forte progression des services liés à la réalisation du programme de maintenance avec Nissan) Augmentation de la marge brute à 34% contre 16% au S1

Réduction des pertes d'exploitation à EUR 33k contre EUR 1,0m au S1

Amélioration du résultat net positif à EUR 0,3m contre une perte de EUR 1,0m au S1

L'exercice a été marqué par le lancement d'une nouvelle gamme de chargeurs de 25

350Kw totalement propriétaire et indépendante. Après de nombreuses années d'investissements et de R&D, DBT propose aujourd'hui des chargeurs 25kW, 50kW, 150kW autonome, 150kW avec dispenser, et jusqu'à 350Kw avec dispenser. Cette nouvelle gamme couvre toutes les configurations de recharge pour tous les véhicules qui seront commercialisés d'ici 2025.

AVENANT DU CONTRAT AVEC NICE AND GREEN

En date du 24 octobre 2019, le Conseil d'Administration de la société a approuvé une augmentation de l'émission obligataire auprès de Nice and Green de EUR 1,2m, montant inférieur à ceux précédemment négociés. L'émission de ces OCAs sera faite en fonction des besoins ponctuels de trésorerie de la société et la mise à disposition sera effective jusqu'au 30 juillet 2020. L'objectif de cet avenant est le financement des besoins en fonds de roulement et matérialise le renouvellement de la confiance entre les deux entreprises. Le partenariat pérenne et raisonné entre Nice and Green et DBT depuis 2 ans, a été le meilleur moyen d'assurer notre besoin de financement.

PERSPECTIVES

DBT va poursuivre ses efforts commerciaux à l'export (croissance de 17% par rapport à l'exercice 2017/2018) aussi bien pour DBT-CEV que sur DBT Ingénierie

DBT-CEV que sur DBT Ingénierie La société a lancé depuis quelques mois la seconde phase d'industrialisation de la nouvelle génération de chargeur rapide (NG) avec un prix de revient en baisse de 20% (par rapport à la 1ere génération), en ligne avec les attentes du marché

