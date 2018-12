DBT : avenant à un contrat de prêt obligataire

14/12/2018 | 11:03

Le spécialiste des bornes de recharge pour véhicules électriques DBT annonce la signature d'un avenant au contrat de prêt obligataire de 3,6 millions d'euros conclu avec Nice & Green en date du 29 mars 2017, prolongeant cet accord pour une durée d'un an.



Aux termes de ce nouvel avenant, le montant total du financement obligataire est désormais porté à 10,6 millions d'euros. Ainsi, le nombre total d'obligations convertibles en actions (OCA) émises ou à émettre est porté à 530.



L'augmentation du montant de ce prêt obligataire a pour objet de financer le développement et la croissance de DBT. Dans le cadre de cet avenant, Nice & Green s'engage à conserver 15% des actions nouvelles reçues sur conversion des OCA au moins jusqu'au 31 décembre 2019.



