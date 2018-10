DBT : belle hausse, un analyste passe à l'achat

30/10/2018 | 16:10

Le titre DBT s'affiche en nette hausse ce jour à Paris, gagnant +4,7% à un peu plus d'une heure de la clôture, alors qu'un analyste a indiqué ce matin revoir à la hausse son conseil sur l'action de l'entreprise spécialisée dans les bornes de distribution d'énergie.



Portzamparc, le spécialiste des 'smidcaps' parisiennes, a en effet relevé à l'achat (contre 'conserver', soit deux crans de mieux) son conseil sur l'action DBT. L'objectif de cours de 2,2 euros présage d'une hausse supérieure à 25%.



Introduite en Bourse fin 2015, l'entreprise a dernièrement publié ses comptes annuels 2017/2018. Les spécialistes en retiennent l'envolée de 53% du CA durant le second semestre, mais aussi 'les efforts sur les coûts et l'amélioration significative de la marge brute'. Portzamparc souligne également que le carnet de commandes se remplit ainsi que la 'visibilité' donnée par les contrats de maintenance, notamment avec Nissan.



'L'augmentation de la marge brute et l'accélération de la croissance sont des leviers forts sur l'amélioration des résultats. Les perspectives semblent se dégager et malgré une visibilité limitée, la baisse récente du titre (- 27% en six mois, ndlr) offre un risk/reward attractif', termine Portzamparc.





