DBT : commande majeure remportée en Tunisie

17/01/2019 | 09:40

DBT, spécialiste de la distribution et du comptage électrique via sa filiale DBT Ingénierie, annonce qu'il vient de remporter un contrat d'une valeur de 1,3 million d'euros avec la Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz (STEG).



Il s'agit du plus gros contrat de fourniture de transformateurs de courant jamais remporté par DBT. Cette commande historique totalise 560 blocs de mesure triphasés (microblocs) et 4.200 transformateurs de mesure monophasés (gamme CR), à livrer avant la fin d'année 2019.



Le montant de cette commande représente à lui seul l'équivalent du chiffre d'affaires réalisé par la gamme de transformateurs sur l'exercice 2017-18, permettant d'envisager une croissance significative de cette activité pour l'exercice 2018-19.



