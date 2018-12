DBT : contrat pour des chargeurs dans le Rhône

07/12/2018 | 09:11

DBT annonce qu'il fournira au Syndicat Départemental d'Énergies du Rhône, 20 chargeurs en partenariat avec l'entreprise Serpollet, dans le cadre d'un plan de déploiement des bornes de recharges pour véhicules électriques sur le territoire du département.



Le contrat porte dans un premier temps sur 10 chargeurs rapides 50kW Compact 50 et 10 bornes 22kW Keren, dédiées à la voirie. Ce déploiement s'effectuera sur deux ans, les bornes étant équipées de la même base technologique.



'Chaque chargeur permettra à l'usager de faire le plein d'énergie entre 30 minutes (charge rapide 50kW) et 1h30 (charge accélérée 22kW) qui sont, comme tous les produits DBT 100% compatibles avec tous les véhicules disponibles sur le marché européen', précise la société.



