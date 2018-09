DBT : lance une plateforme dédiée au 'smart charging'

17/09/2018 | 10:10

Le groupe DBT, spécialisé dans la maitrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et les systèmes de recharge pour les véhicules électriques, annonce ce lundi le lancement d'une plateforme de supervision dématérialisée pour le 'smart charging' des véhicules électriques.



'La performance d'un réseau de recharge est mesurée par sa disponibilité pour tous les utilisateurs de véhicules électriques. Les bornes DBT peuvent maintenant être connectées à une plateforme interactive avec tout l'écosystème du VE : conducteurs, fabricants d'infrastructures, exploitants de réseaux de recharge, opérateurs de mobilité... La plateforme de DBT, nommée DIP2, est unique sur le marché et permet la dématérialisation et l'automatisation de toute la communication, donnant corps à la notion de smart charging', explique DBT.



Cette plateforme assure notamment aux exploitants de réseaux qui utilisent les produits DBT une disponibilité accrue des bornes, dans les 37 pays où le groupe est implanté.



