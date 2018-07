DBT : légère croissance du CA annuel

30/07/2018 | 09:41

DBT, fournisseur de bornes de recharge pour véhicules électriques, publie un chiffre d'affaires de près de 9,1 millions d'euros sur son exercice 2017-18 (clos le 30 juin) contre 8,95 millions l'année précédente.



L'activité 'bornes de recharge et services associés' enregistre un chiffre d'affaires annuel de 7,1 millions d'euros, en hausse de 7%, pénalisé par un décalage dans l'activité services lié au programme Third Year Maintenance (TYM).



L'activité historique 'Transformateurs et mobilier urbain', qui représente 21% du chiffre d'affaires annuel de DBT, est en hausse de 25% par rapport au premier semestre 2017-18 mais en recul de 4% par rapport au second semestre 2016-17 à 1,9 million.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.