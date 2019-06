Dbt : Carnet de commandes actualisé au 1er Juin 2019 et certification ISO 9001 2015 de toute la gamme des nouveaux chargeurs rapides DBT

Carnet de commandes au 1er Juin 2019

DBT communique que la société dispose d'un carnet de commandes actualisé de 170 chargeurs rapides et 440 en négociation, dont 10% de ces commandes concernent des chargeurs 150kW. L'état actuel du carnet de commandes confirme l'excellente réception commerciale de la nouvelle gamme de chargeurs rapides DBT.



Certification ISO 9001 2015

La nouvelle gamme de bornes de recharge rapide, annoncée sur notre site internet et exposée lors d'EVS 32 à Lyon du 19 au 22 mai 2019, vient d'être certifiée avec le label « ISO Quality Management System », norme mondialement reconnue et attribuée par AFNOR Certification. Cette certification est un point de passage obligé pour tout acteur industriel, et va permettre à DBT d'accélérer ses ventes de nouveaux chargeurs disponibles depuis juillet 2018.





Hervé Borgoltz, Président Directeur Général du Groupe DBT, déclare :

« La mise au point d'une gamme de chargeurs de 22 à 350kW requiert une maitrise technique difficile à acquérir. C'est désormais fait pour DBT qui maîtrise complètement ces technologies par le développement de solutions entièrement propriétaires, qui couvrent toutes les demandes du marché de la recharge rapide.

Pour rappel, DBT a commencé, dès 2013, le déploiement des premiers chargeurs rapides conformes aux 3 normes européennes (DC CHAdeMO, DC CCS Combo et AC) sur une technologie Nissan. Cinq ans après, nous venons de faire certifier notre nouvelle gamme de chargeurs rapides (25 à 350kW) sur une technologie 100% DBT qui confirme son leadership parmi les rares sociétés mondiales à proposer des chargeurs 25kW, 50kW, 150kW autonome, 150kW avec dispenser, et jusqu'à 350kW avec dispenser. Cette gamme couvre toutes les configurations de recharge pour 99% des véhicules qui seront commercialisés d'ici 2025.

Cette certification, difficile à obtenir, était le dernier point de passage obligé pour une commercialisation de toute notre gamme de chargeurs rapides, après les premiers contrats obtenus depuis un an. »







Calendrier financier

Publication du CA du 2ème semestre 2018/19 : 31 juillet 2019 après la fermeture de la bourse









À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des d'infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (-30 minutes), et ultra-rapide (-20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kWpour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques.

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des IRVE et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.





Plus d'informations sur www.dbt.fr

code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT





Contact Corporate:

Service Communication

communication@dbt.fr

Tél: 03 21 50 92 92

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-58691-20190605-dbt-certification-iso9001_2015.pdf Informations privilégiées :- Autres communiquésCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews