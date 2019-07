FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2018/2019



DBT CEV est désormais 100% propriétaire de la technologie équipant sa gamme de chargeurs rapides de 22 à 150kW

Doublement du carnet de commandes fermes de DBT CEV sur les quatre derniers mois avec un volume

de 375 chargeurs rapides par rapport au dernier chiffre communiqué de 170 (cf. CP du 04 avril 2019)

Confirmation la position de leader européen de DBT sur le marché des chargeurs rapides

Arrêt de la dépendance de DBT vis-à-vis de Nisans pour la fourniture de chargeurs rapides, hors pièces de maintenance que Nissan s'est engagé à fournir jusqu'en 2021



DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), expert européen des solutions de recharge pour véhicule électrique, publie son chiffre d'affaires annuel pour l'exercice 2018/19 (période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019).



TABLEAU DU CHIFFRE D'AFFAIRES (CA) ANNUEL 2018/19 – EN MILLIERS D'EUROS (Chiffres non audités)

2017/2018 2018/2019 % variation Bornes de recharge 7140 7103 -0.5% Transformateurs et mobilier urbain 1895 2359 24.5% Prestations de formation 60 38 N/A Total 9095 9500 4.5%





ANALYSE DE L'ACTIVITÉ



Groupe DBT : le CA du Groupe est en progression de 4,5% par rapport à exercice 2017/2018.



le CA du Groupe est en progression de 4,5% par rapport à exercice 2017/2018. DBT Ingénierie : l'activité historique du Groupe est en progression de 24,5% grâce à l'obtention de différents contrats dont la STEG (cf. CP du 14 janvier 2019). D'autres contrats à l'export sont en cours de discussions. La progression de cette activité prouve la maîtrise technique de DBT à gérer des augmentations d'activité importantes avec ses moyens de production actuels.



l'activité historique du Groupe est en progression de 24,5% grâce à l'obtention de différents contrats dont la STEG (cf. CP du 14 janvier 2019). D'autres contrats à l'export sont en cours de discussions. La progression de cette activité prouve la maîtrise technique de DBT à gérer des augmentations d'activité importantes avec ses moyens de production actuels. DBT-CEV: la stabilité relative de cette activité au sein du Groupe est la conséquence directe des problèmes rencontrés par notre partenaire NISSAN, qui après le départ de son emblématique PDG, a dû faire face à plusieurs « profit warning » dans les six derniers mois

Pour DBT, la conséquence des problèmes rencontrés par Nissan se chiffre à environ 1 million d'euros de CA, décalés sur l'exercice 2019/2020.



Mais, conformément à notre stratégie annoncée depuis 3 ans, nous avions pris les dispositions suivantes : Ne plus avoir de dépendance technologique avec NISSAN pour notre nouvelle gamme de chargeurs rapides. Avoir la confirmation de Nissan que les pièces détachées de la première génération de chargeurs rapides seront disponibles jusqu'à fin 2021. Utiliser l'expérience acquise grâce à NISSAN pour finaliser en un temps record la nouvelle gamme de chargeurs rapides Etendre cette gamme à des puissances de 150kW et 350kW Avoir une organisation de service après-ventes capable d'intervenir sous 24 heures auprès de tous nos clients dans 37 pays.

Mais, conformément à notre stratégie annoncée depuis 3 ans, nous avions pris les dispositions suivantes :



Toutes ces étapes sont désormais opérationnelles.







PERSPECTIVES

DBT-CEV dispose à ce jour d'un carnet de commandes fermes de 375 bornes rapides (350 QC 50 KW et 25 QC 150 KW) à plus de 500 bornes rapides en négociation.

Il s'agit du niveau de commandes le plus élevé depuis le lancement de la nouvelle gamme de chargeurs rapides sur une technologie 100% DBT (Compact 50 et Ultra 150) au début de l'année 2018/19.





DBT Ingénierie dispose à ce jour d'un carnet de commandes de transformateurs de plus d'un million d'euros.









A propos de l'exercice 2018/2019, Hervé Borgoltz, Président Directeur Général du Groupe DBT, déclare :

« Le marché mondial du véhicule électrique se construit avec des hauts et des bas : il y a un an le Groupe Renault-Nissan-Mitsubishi devenait le premier constructeur mondial avec plus de 10 millions de véhicules produits dont 1 million de véhicules électriques.

Aujourd'hui Nissan a fait 3 "profit warning" en 6 mois, le groupe Daimler-Mercedes annonce 1,5 milliards d'euros des pertes semestrielles, mais la nouvelle ministre de la Transition écologique et solidaire annonce le 4 juillet un plan visant à multiplier par cinq le nombre de points de recharge disponibles en France.

Dans cet environnement mouvant, le Groupe DBT a toujours suivi une stratégie simple :

S'appuyer sur nos fondamentaux de l'activité historique en hausse de 25% sur l'exercice

Investir dans des nouveaux produits en utilisant notre retour d'expérience acquis grâce au partenariat avec NISSAN, tout en gérant progressivement l'arrêt de ce partenariat industriel.

Proposer une gamme unique de solutions de recharge rapide de 22 à 350kW, en anticipation des besoins du marché

Suivre les demandes des constructeurs de véhicules électriques qui sont engagés dans une véritable course contre la montre pour passer de "après-diesel" au 100% électrique. Cette situation n'a pas d'égale historique et DBT est l'un des acteurs les plus crédibles de cette révolution

Rechercher des partenaires industriels de premier plan, deux négociations sont actuellement en cours avec des sociétés du CAC 40. »







CALENDRIER FINANCIER



Publication des résultats annuels 2018/19 : Mardi 29 Octobre 2019 après la fermeture de la bourse.

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des d'infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (-30 minutes), et ultra-rapide (-20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kWpour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques.

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des IRVE et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Plus d'informations sur www.dbt.fr









© 2019 ActusNews