Dbt : DBT déploie 37 chargeurs dans le Rhône

DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, déploie 37 bornes de recharge au sein du Syndicat Départemental d'Energies du Rhône (SYDER).



Le SYDER agit pour la transition énergétique avec DBT



Afin de soutenir le développement du véhicule électrique et de faciliter la recharge des automobilistes parcourant de longues distances, le Syndicat Départemental d'Energies du Rhône souhaite compléter le maillage du Grand Lyon.

Le syndicat a sélectionné les solutions de recharge de DBT-CEV afin d'installer 37 bornes de 22kW à 50kW.





Alexandre Borgoltz, directeur commercial du Groupe DBT, déclare :

« Ce projet renforce notre présence sur le territoire du Rhône qui s'avère être un territoire très dynamique et stratégique concernant la création de réseaux de recharge, afin de faciliter l'adoption de la voiture électrique par le grand public. Également, nous sommes ravis de la confiance du SYDER qui a commandé 37 bornes, alors que l'appel d'offre initial ne concernait que 30 bornes de charge accélérée. Cet engouement pour les produits les plus récents de notre gamme de chargeurs confirme la stratégie mise en place ces deux dernières années. »

Découvrez notre gamme de solutions de recharge sur notre site www.dbt.fr





À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (-30 minutes), et ultra-rapide (-20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe.

Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev



La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.





Contact Corporate:

Service communication

Tél : 03 21 50 92 92

communication@dbt.fr

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60303-20190926-dbt-syder-fr.pdf Informations privilégiées :- Autres communiqués

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews