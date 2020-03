DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), spécialiste de la distribution et du comptage électrique via sa filiale DBT Ingénierie, a remporté un contrat majeur auprès d'Enedis, pour la fourniture de transformateurs de courant basse tension.



Un contrat emblématique

Pour la période 2020 - 2022, DBT a été retenu sur l'ensemble des 14 lots candidatés et ouverts à appel d'offre. Les livraisons s'étaleront sur les 3 prochaines années comme stipulé dans le contrat. La fourniture comprend des transformateurs de courant basse tension et des coffrets sectionneurs pour un montant total estimé en augmentation de 40 à 50% par rapport à la période 2017 - 2019.



Une activité socle qui se porte bien

Alexandre Borgoltz, Directeur commercial du Groupe DBT, déclare :

« Nous pouvons maintenant reprendre la communication que nous avions suspendu avec le cours fin Novembre 2019, avant l'annonce de la levée de fond. Le renouvellement et l'extension du contrat de fourniture auprès de notre partenaire historique Enedis est important car il assure une activité stable sur les lignes de productions pour les trois années à venir. Cette assurance permet à nos équipes commerciales d'aller négocier sereinement des contrats sur des marchés export, qui assurent depuis 5 ans notre croissance sur la gamme de produit TC, comme avec la STEG, nos marchés en Asie du Sud-Ouest ou en Afrique de l'Ouest. Nous avons prévu de capitaliser sur cette activité saine pour enfin réaliser notre potentiel sur la partie recharge pour véhicules électriques»



Un rebond sensible également sur les activités historiques du Groupe

Suite à l'annonce de la levée de fond du 25 Février 2020, DBT rappelles que les activités de la filiale ingénierie font partie intégrante de la stratégie de développement du Groupe. Ce rebond participera à l'amélioration sensible de la rentabilité, qui reste l'objectif prioritaire de l'exercice 2020.







À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (-30 minutes), et ultra-rapide (-20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe.

Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev



La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Plus d'informations sur www.dbt.fr





