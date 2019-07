Dbt : Des bornes rapides DBT pour la Roumanie

DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, poursuit son expansion en Europe de l'Est et livre ses premiers chargeurs rapides en Roumanie, un marché en pleine croissance, qui est confirmée par le ministre de l'économie roumain.





DBT est, à ce jour, le seul acteur international à livrer des chargeurs rapides dans ce pays, ce qui est une preuve que la qualité de ses produits continue d'être reconnue dans 37 pays à travers le monde.



Cette livraison coïncide avec l'annonce du gouvernement roumain par la voix de Niculae Badalau, ministre de l'économie, qui déclare : « Nous avons déjà reçu de nombreuses offres d'acteurs internationaux qui sont intéressés à travailler avec la Roumanie. Cela donne à notre pays l'opportunité de jouer un rôle significatif dans le marché de la mobilité électrique qui va connaître un boom dans un futur proche. Cela rejoint d'autres projets que nous avons lancés dans notre pays comme le développement de l'infrastructure des bornes de recharge et la modernisation de notre parc automobile ».





Hervé Borgoltz, Président Directeur Général du Groupe DBT déclare :



« Nous sommes fiers d'annoncer l'installation des premières bornes rapides dans la ville de Bucarest suite aux déclarations de Monsieur Niculae Badalau. DBT est aujourd'hui idéalement positionné (premier acteur international présent sur ce marché) pour bénéficier des plans d'investissements des infrastructures de bornes de recharge de ce pays. IL s'agit d'un secteur géographique en plaine croissance où DBT joue déjà un rôle majeur. »







Calendrier financier





Nous profitons de ce communiqué pour informer le marché que DBT publiera son chiffre d'affaires annuel 2018/19 avec une semaine d'avance, soit le 25 juillet 2019, après la clôture de la bourse, au lieu du 31 juillet, comme initialement annoncé (cf. communiqué de presse du 05 juin 2019).







À PROPOS DE DBT



Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des d'infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (-30 minutes), et ultra-rapide (-20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kWpour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques.

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des IRVE et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Plus d'informations sur www.dbt.fr

