Dbt : Résultats annuels 2018/2019 : Un 2ème semestre prometteur après un S1 plus difficile que prévu

DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), leader européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, publie ses résultats annuels pour l'exercice 2018/2019 (période du 1er juillet 2018 au 30 Juin 2019). Les comptes au 30 juin 2019 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 29 octobre 2019 et les documents financiers sont mis à la disposition du public ce jour sur le site Internet de la société.





Réduction forte des pertes opérationnelles au 2ème semestre 2018/2019 malgré un CA annuel stable – un 2ème semestre proche de l'équilibre opérationnel

Croissance de 60% de l'activité de DBT CEV par rapport au 1er semestre tiré par une activité export dynamique

Activité historique en hausse de 9% par rapport à 2017/2018

Le changement récent de fournisseur de modules va permettre un rétablissement des marges sur l'activité de charge rapide

Signature d'un avenant avec Nice & Green pour un montant de EUR 1,2m

DBT opérationnellement prêt pour le prochain cycle de croissance du marché français de la voiture électrique, à partir du 1er janvier 2020

Dans ce contexte, perspectives de ventes encourageantes de la technologie DBT de charge rapide





TABLEAU RESUME DU COMPTE DE RESULTAT ANNUEL 2018/2019

En K Eur, données auditées 2017/18 2018/19 Bornes de recharges et services associés 7211 7013 Transformateurs et mobilier urbain 2012 2198 Total chiffre d'affaires 9223 9211 Marge brute 3179 2407 Résultat d'exploitation -201 -1009 Résultat net -343 -662





ANALYSE DE L'ACTIVITE

Le chiffre d'affaire (CA) annuel de la société s'établit à EUR 9,2m, stable par rapport à l'exercice précédent

DBT-CEV: La stabilité relative de cette activité est la conséquence directe des problèmes internes rencontrés par notre partenaire Nissan qui ont pesé à la fois sur la croissance et la profitabilité de cette activité ainsi que les problèmes liés à la fourniture de modules

DBT Ingénierie: L'activité est en progression de 9% grâce à l'obtention de différents contrats, dont la STEG



Le 2ème semestre de l'exercice est en nette amélioration, en raison de DBT-CEV

Croissance du CA total de 38%, tiré par une croissance de DBT-CEV de 60% par rapport au S1 (forte progression des services liés à la réalisation du programme de maintenance avec Nissan)

Augmentation de la marge brute à 34% contre 16% au S1

Réduction des pertes d'exploitation à EUR 33k contre EUR 1,0m au S1

Amélioration du résultat net positif à EUR 0,3m contre une perte de EUR 1,0m au S1



L'exercice a été marqué par le lancement d'une nouvelle gamme de chargeurs de 25 à 350Kw totalement propriétaire et indépendante. Après de nombreuses années d'investissements et de R&D, DBT propose aujourd'hui des chargeurs 25kW, 50kW, 150kW autonome, 150kW avec dispenser, et jusqu'à 350Kw avec dispenser. Cette nouvelle gamme couvre toutes les configurations de recharge pour tous les véhicules qui seront commercialisés d'ici 2025.





AVENANT DU CONTRAT AVEC NICE AND GREEN

En date du 24 octobre 2019, le Conseil d'Administration de la société a approuvé une augmentation de l'émission obligataire auprès de Nice and Green de EUR 1,2m, montant inférieur à ceux précédemment négociés. L'émission de ces OCAs sera faite en fonction des besoins ponctuels de trésorerie de la société et la mise à disposition sera effective jusqu'au 30 juillet 2020. L'objectif de cet avenant est le financement des besoins en fonds de roulement et matérialise le renouvellement de la confiance entre les deux entreprises. Le partenariat pérenne et raisonné entre Nice and Green et DBT depuis 2 ans, a été le meilleur moyen d'assurer notre besoin de financement.



PERSPECTIVES

DBT va poursuivre ses efforts commerciaux à l'export (croissance de 17% par rapport à l'exercice 2017/2018) aussi bien pour DBT-CEV que sur DBT Ingénierie

La société a lancé depuis quelques mois la seconde phase d'industrialisation de la nouvelle génération de chargeur rapide (NG) avec un prix de revient en baisse de 20% (par rapport à la 1ere génération), en ligne avec les attentes du marché

DBT devrait également bénéficier des retombées du plan Borne (Loi LOM) annoncé en Juillet 2019 dont l'objectif est de multiplier par 5 le nombre de points de recharge installés sur le territoire d'ici 2022

Poursuite des discussions avec des partenaires industriels et financiers dans le but d'accélérer le rythme de croissance





CALENDRIER FINANCIER

Publication du CA du 1er semestre 2019/2020 : 19 février 2020 après la fermeture de la bourse





Hervé Borgoltz, Président Directeur Général du Groupe DBT, déclare :

« Le marché du VE a connu d'énormes bouleversements durant l'année 2019 qui ont été décrit dans tous les médias. Dans un contexte de concentration des acteurs et d'internationalisation du marché du VE, DBT reste un des rares pure-players européens. Cette situation nous permet de rester très réactifs techniquement. Le marché devient enfin mature et les efforts accomplis depuis 2 ans sont autant d'atouts pour DBT. »







À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans dans le domaine des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (-30 minutes), et ultra-rapide (-20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques.

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Plus d'informations sur www.dbt.fr







