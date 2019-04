DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce ses résultats semestriels de l'exercice 2018/19 (période du 1er juillet au 31 décembre 2018). Les comptes au 31 décembre 2018 ont été arrêtés par le conseil d'administration du 3 avril 2019 et le rapport financier semestriel est mis à la disposition du public ce jour sur le site Internet de la société.



Un chiffre d'affaires du groupe DBT de EUR 3,9m, tiré par une croissance de 37% de l'activité de DBT Ingénierie

La montée en puissance de l'industrialisation des nouveaux chargeurs et le décalage de livraison des premières unités a occasionné une perte opérationnelle consolidée de EUR 976k par rapport à EUR 617k au S1 2017/18

Augmentation et accélération du carnet de commande de DBT CEV de 70 (chiffre précédemment communiqué) à 170 chargeurs à ce jour et 450 en négociation

Validation de la stratégie industrielle et commerciale poursuivie depuis plus de 2 ans (Cf CP du 22 mars au sujet du prix décerné par Frost & Sullivan)







Hervé Borgoltz, Président Directeur Général du Groupe DBT, déclare :

« Le S1 est un peu frustrant car il ne reflète pas la performance réelle du groupe qui a été impactée par le décalage de facturation lié à la défaillance technique d'un fournisseur clé. Parmi les points positifs, je souhaite mettre en avant la confirmation du retour à la rentabilité de DBT Ingénierie depuis 18 mois, maintenant avec de bonnes perspectives pour les 2 semestres à venir. Concernant DBT CEV, il faut remarquer la performance d'avoir renouvelé l'intégralité de la gamme de nos bornes et coffrets de recharge VE avec l'appropriation à 100% de l'ingénierie nécessaire à la conception et la production de 3 types de chargeurs rapides (50 KW, 150 KW pour VE et 150KW pour camion et bus électrique). DBT est la seule société du secteur à avoir réalisé cette performance. Celle-ci et notre vision stratégique ont d'ailleurs été récompensées par le prix décerné par Frost & Sullivan. Enfin, le carnet de commandes est en forte progression et c'est pourquoi, je reste confiant pour l'avenir »







Tableau résumé du compte de résultat du 1er semestre 2018/19 – en milliers d'euros

S1 2017/18 S1 2018/19 Bornes de recharge et services associés 2734 2701 Transformateurs et mobilier urbain 842 1163 Chiffre d'affaires 3576 3864 Marge brute 858 614 % ventes 24% 16% Résultat d'exploitation -617 -976 % ventes -17% -25% Résulat net -629 -974





Analyse de l'activité et des résultats



Le CA de DBT du 1er semestre 2018/19 s'établit à EUR 3864k, soit une progression de 8% par rapport au S1 de l'exercice précédent – le S1 étant traditionnellement plus faible en raison de la cyclicité de l'activité. Cette croissance a pâti du décalage de livraisons au 31 décembre 2018 en raison de problèmes rencontrés avec un fournisseur clé des modules de puissance des nouveaux chargeurs. Ce décalage sera intégralement facturé sur le S2 2018/19.

Le résultat d'exploitation consolidé est en baisse sous la combination de deux impacts. D'une part, le lancement de la nouvelle gamme de chargeurs propriétaires 100% DBT s'est traduit par une baisse de la marge brute - étant donné la moindre capacité de négocier les prix à ce stade de commercialisation. D'autre part, DBT a subi le décalage de la livraison des chargeurs. Ce problème est maintenant résolu et DBT travaille désormais avec un autre fournisseur de modules de puissance mais cela s'est traduit par une augmentation des frais de R&D afin d'adapter les nouvelles pièces à nos bornes de recharge rapide.



Perspectives



Le carnet de commande de DBT CEV est passé de 70 (chiffre précédemment communiqué) à 170 chargeurs rapides à ce jour et 450 chargeurs rapides en négociation. De son côté, DBT Ingénierie, compte tenu des livraisons liées au contrat avec la STEG, devrait facturer environ EUR 1,2 m sur le 2ème semestre.





Calendrier financier

Publication du CA du 2ème semestre 2018/19 : 31 juillet 2019 après la fermeture de la bourse







À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des d'infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (-30 minutes), et ultra-rapide (-20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kWpour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques.

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des IRVE et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.





