DBV : Portzamparc sabre sa cible de 40% après l'ICER

12/07/2019 | 10:01

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, a confirmé son conseil d'achat sur la biotech DBV Technologies, spécialisée dans les allergies alimentaires. Mais après la parution d'un rapport critique de l'Institute for Clinical and Economic Review (ICER), l'objectif de cours est sabré de près de 40%, et chute de 49,5 à 30,1 euros.



Le 10 juillet, l'ICER a publié un document évaluant 'le rapport bénéfice/coût des produits antiallergiques AR101 et Viaskin Peanut'. Le premier de ces deux candidats-médicaments est celui de la biotech américaine Aimmune Therapeutics, concurrente de la française DBV Technologies qui promeut le second.



'Institut indépendant dont la mission principale est d'évaluer le rapport bénéfice/coût des produits pharmaceutiques' rendant des avis consultatifs (mais très suivis), l'ICER 'estime que les données cliniques recueillies sur ces deux produits ne démontrent pas de façon évidente leur avantage, par rapport au simple fait pour les personnes allergiques de faire preuve de vigilance', résume Portzamparc. Bref, l'ICER 'remet en question l'intérêt médico-économique' des produits antiallergiques des deux sociétés, mais non 'la qualité des résultats cliniques', indique une note.



En conséquence, si Portzamparc s'attend toujours à l'autorisation de mise sur le marché américain du Viaskin Peanut, il anticipe désormais, aux Etats-Unis, un prix inférieur de 25% à son estimation précédente.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.