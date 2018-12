DBV Technologies : Jefferies n'est plus à achat

20/12/2018 | 14:52

Jefferies dégrade sa recommandation sur DBV Technologies de 'achat' à 'conserver' et son objectif de cours de 37 à huit dollars, à la suite du retrait inattendu du dossier de Viaskin Peanut déposé par la société biopharmaceutique auprès de la FDA.



'Le manque de détails de DBV concernant les prochaines étapes pour traiter les problèmes de production pointés par la FDA et le calendrier obscur pour une nouveau dépôt ne sont pas rassurants', estime l'intermédiaire financier.



Il met en avant des risques réglementaires accrus, un désavantage commercial potentiel face à des concurrents avec une entrée retardée sur le marché en cas d'approbation, et de probables besoins en capitaux supplémentaires à un cours de Bourse déprimé en 2019.



