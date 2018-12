DBV Technologies : Portzamparc confirme son opinion

20/12/2018 | 14:29

La biotech française a indiqué qu''à la suite de discussions avec la Food & Drug Administration (FDA) concernant un manque d'information sur les procédures de fabrication et les contrôles qualité', elle avait décidé 'volontairement' de retirer son dossier de demande d'enregistrement (BLA) de son candidat médicament Viaskin Peanut pour les enfants de 4 à 11 ans



Chez Portzamparc, toujours à l'achat sur la valeur avec une cible ajustée de 53,2 à 49,5 euros, on se veut rassurant : 'Cette annonce décale l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis (BLA) que nous attendions pour le 2e semestre 2019, avec une probabilité de succès estimée à 90%', indique une note.



L'autorisation de mise sur le marché américain du candidat-médicament serait décalée de 2019 à 2020. 'Le fait qu'aucune étude clinique supplémentaire ne soit nécessaire est très rassurant', indique encore les analystes.



