DBV Technologies : Portzamparc salue les nominations

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, confirme son conseil d'achat sur l'action de la biotech DBV Technologies, qui prend encore 15% ce matin à la Bourse de Paris. Maintenu à 49,5 euros, l'objectif augure d'une multiplication du cours par 3,5.



DBV Technologies a annoncé ce matin plusieurs nominations, dont celle-ci : administratrice depuis 2017 et forte 'de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des opérations industrielles globales', Julie O'Neill sera chargée de la 'qualité'. Et, surtout, elle supervisera 'le nouveau dépôt prévu de la demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA) pour Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 4 à 11 ans', indique DBV. Quelques jours avant Noël, une déception en la matière avait plombé l'action.



'Julie O'Neill a déjà occupé des postes de direction, elle exerçait auparavant chez Alexion Pharmaceuticals en tant que executive vice-president, Opérations globales', souligne Portzamparc. 'C'est sur le point de l'assurance qualité (et donc de la production) qu'a été orientée la décision de retirer le BLA de DBV Technologies auprès de la FDA (le régulateur américain de la santé, ndlr). DBV Technologies essaie avec cette nomination de répondre au mieux aux attentes de la FDA', indique une note.









