DBV TECHNOLOGIES : a levé 143 millions de dollars

DBV Technologies a achevé son offre globale. La biotech française a levé via un placement réservé à certains investisseurs aux Etats-Unis, environ 143 millions de dollars. La société envisage d'utiliser le produit net de l'offre globale, ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie existants, principalement, en cas d'approbation, pour préparer la commercialisation de Viaskin Peanut et accessoirement pour financer le développement de ses autres produits candidats ainsi que plus généralement son fonds de roulement et ses besoins généraux.Compte tenu de ses plans actuels de développement, le groupe estime que le produit net de l'offre globale ainsi que le montant de sa trésorerie disponible actuelle, permettrait la poursuite de ses activités pendant les douze prochains mois.