DBV TECHNOLOGIES : données encourageantes de sécurité et tolérance

DBV Technologies a annoncé que des données présentant des résultats cliniques et précliniques sur l'immunothérapie épicutanée (EPIC), à l'origine de sa plateforme technologique Viaskin, ont été acceptés pour présentation orale ou poster au Congrès de l'European Academy of Allergy & Clinical Immunology (EAACI), qui se tiend à Lisbonne (Portugal) du 1er au 5 juin 2019.Les analyses des databases des 2 études cliniques ont été faites individuellement et groupées pour évaluer la sécurité et la tolérance au Viaskin sur une période de 6 mois, indique ce matin Gilbert Dupont.Dans ces deux études de phase 3 poursuit le broker, il a été observé que l'administration quotidienne de Viaskin peanut était sécuritaire et bien tolérée avec un haut taux d'observance et très peu d'arrêts dus aux effets secondaires.Les évènements allergiques systémiques rapportés comme relevant de réactions anaphylactiques et liés au Viaskin étaient rares et n'ont pas empêché la poursuite du traitement après un court arrêt d'un à deux jours de la pose du patch Viaskin.