DBV TECHNOLOGIES : en net repli après une augmentation de capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DBV Technologies chute de plus de 7% à 12,45 euros après l'annonce d'une augmentation de capital de 125 millions de dollars sur le Nasdaq, donc via des ADS, au prix de 6,59 dollars par action, ou 12,04 euros par action. Ce prix représente une décote de 14,9% par rapport au cours moyen pondéré de l’action de la biotech française sur Euronext le jour précédant la fixation du prix de l’émission. A n'en pas douter, les investisseurs qui ont massivement cédé leurs titres ces derniers jours ont eu le nez creux... L'action a cédé 5,2% lundi et 11,8% mardi, soit un repli de 16,4% en deux séances.DBV Technologies est ainsi pénalisé, aujourd'hui, par la caractère dilutif de l'opération de capital : près de 8 millions de nouvelles actions seront crées. Elles s'ajouteront 30,2 millions existantes.La société envisage d'utiliser le produit net de l'opération ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie existants, principalement, en cas d'approbation, pour préparer la commercialisation de Viaskin Peanut et accessoirement pour financer le développement de ses autres produits candidats ainsi que plus généralement son fonds de roulement et ses besoins généraux.ADR / ADSUn programme d'ADR (American Depository Receipt) permet à une société étrangère d'être cotée aux Etats-Unis. Un ADR constitue un droit de propriété sur un titre matériellement coté (ADS ou American Depository Share). Les ADR d'une société étrangère sont émis par le biais d'une banque américaine, en contrepartie de la consignation d'un montant correspondant d'actions principales.