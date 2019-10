DBV TECHNOLOGIES : la FDA accepte le dépôt de la demande de licence de Viaskin Peanut

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Retardé à la surprise générale en décembre dernier, le dépôt de la demande de Licence Biologique pour Viaskin Peanut de DBV Technologies a été accepté par la FDA. La date cible de l’obtention de l’enregistrement final indiquée par la FDA est le 5 août, 2020, a précisé la biotech française. La FDA a également indiqué que la tenue du Comité Consultatif visant à discuter plus en détails la demande de DBV pour Viaskin Peanut est en cours de planification.Si Viaskin Peanut est approuvé, ce sera le premier et unique traitement d'immunothérapie épicutanée indiqué chez les enfants dans cette allergie potentiellement fatale, a précisé DBV Technologies.Viaskin Peanut EST produit d'immunothérapie par voie épicutanée ncore au stade expérimental, dans le traitement de l'allergie à l'arachide chez les enfants âgées de 4 à 11 ans. Viaskin Peanut est le principal produit candidat conçu pour potentiellement réduire le risque de réactions allergiques dues à l'exposition accidentelle à l'arachide, ces réactions pouvant être fatales.Ce patch épicutané, non invasif, à appliquer une fois par jour, cherche à administrer des microgrammes d'antigène d'arachide pour activer le système immunitaire. Viaskin Peanut est fondé sur l'immunothérapie par voie épicutanée (EPIT), la méthode brevetée par DBV pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.FDA (Food and Drug Administration)Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.