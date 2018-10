DBV TECHNOLOGIES : les dépenses s'accélèrent, le lancement de Viaskin Peanut se rapproche

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En repli de 6% à l'ouverture, DBV Technologies a depuis réduit ses pertes. La biotech française accuse un repli de 1,54% à 31,02 euros. Les investisseurs ont mal réagi à la consommation de trésorerie du groupe au troisième trimestre. Le niveau de trésorerie est passé en trois mois de 202,2 millions d'euros à 153,9 millions d'euros. DBV a donc dépensé sur la période 48,3 millions, soit plus que les 30 millions dépensés traditionnellement chaque trimestre. Ce montant représente une grande partie des 64,4 millions d'euros levés lors d'une augmentation de capital en mars dernier.Dans ce cadre, les investisseurs anticipent une prochaine augmentation de capital tant les besoins de capitaux vont continuer à se faire sentir dans les prochains mois.La biotech est en effet entrée ces derniers mois dans une phase majeure de son développement.Elle a besoin d'importants capitaux pour financer la probable commercialisation aux Etats-Unis de son produit phare, le patch Viaskin Peanut sur les enfants âgés de 3 à 11 ans allergiques à l'arachide. Le groupe vient en effet de déposer le dossier d'homologation à la FDA.Surtout, DBV doit achever l'étude de phase de 3, la dernière avant commercialisation, du même Viaskin Peanut, mais pour les enfants âgés de 1 à 3 ans.Interrogé en septembre dernier par l'AOF, David Schilansky, directeur général adjoint de DBV Technologies, avait rappelé l'importance de ce dossier pour les enfants atteints de cette allergie. "Aux Etats-Unis, environ un million d'enfants ont été diagnostiqués allergiques à l'arachide, et aucun traitement homologué n'existe pour l'heure".L'enjeu est de taille. Le consensus estime le potentiel de ventes Viaskin Peanut entre 1,3 et 1,5 milliard de dollars par an.Le potentiel du patch Viaskin pourrait être plus élevé encore. DBV développe en effet des patchs contre les allergies au lait et aux oeufs.Gilbet Dupont a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 78 euros dans le sillage de la publication de l'état de la trésorerie. Le broker anticipe une augmentation de capital d'un montant proche de 100 millions d'euros au plus tard début 2019 afin de financer le lancement commercial du Viaskin Peanut.