DBV TECHNOLOGIES : levée de fonds bien accueillie

En net repli en matinée, DBV Technologies progresse de plus d'1% à 13,93 euros. Après avoir sanctionné la dilution causée par l'augmentation de capital réservée de 70,4 millions de dollars (soit 62,7 millions d'euros), le marché a salué le renforcement salutaire de la trésorerie de la biotech qui avait jusqu’alors une visibilité financière jusqu’au second semestre de cette année. Baker Brothers, premier actionnaire avec 15,7% du capital et BPI France Participations (10,9%) se sont engagés à souscrire à 25% de l'offre.La biotech cotée à Paris et à New York, a consenti une décote de 13% (12,02 euros par titre) par rapport au cours de clôture d'hier.DBV lève des fonds pour financer le développement et, si approuvé, préparer la commercialisation de son patch contre l'allergie à la cacahuète Viaskin Peanut, la progression du développement de ses autres produits candidats ainsi que plus généralement son fonds de roulement et ses besoins généraux.Dans une note publiée ce matin, Invest Securities souligne que cette opération renforce la trésorerie du groupe au-delà du quatrième trimestre 2019. Sur le plan clinique et commercial, le groupe attend une re-soumission de la demande d'approbation au troisième trimestre 2019.Le broker rappelle que la seule concurrente de DBV, la biotech américaine Aimmune Therapeutics, a un peu d'avance, puisque sa demande d'approbation a été acceptée mi-mars par la FDA, lui permettant d'anticiper un début de commercialisation début 2020.De se con côté, Oddo BHF ne se dit pas surpris du timing de l'opération ainsi que des modalités de cette dernière. Après un rebond du titre en ce début d'année suivant différentes annonces, le broker pensait même que l'opération aurait pu être plus pénalisante pour l'actionnaire existant.Le bureau d'études prévient qu’une nouvelle opération sera par la suite obligatoire pour un lancement du produit à la mesure des espérances attendues par la société. Dans l'attente, le courtier a maintenu sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 15 euros.Un point de vue partagé par Gilbert Dupont. L'analyste, qui chiffre la prochaine augmentation de capital à 100 millions d'euros, a confirmé sa recommandation d'Acheter et son objectif de cours de 50,6 euros.