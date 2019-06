DBV TECHNOLOGIES :, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture

Données financières (€) CA 2019 13,4 M EBIT 2019 -172 M Résultat net 2019 -177 M Dette 2019 28,5 M Rendement 2019 - PER 2019 - PER 2020 VE / CA 2019 47,0x VE / CA 2020 15,9x Capitalisation 601 M Graphique DBV TECHNOLOGIES Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DBV TECHNOLOGIES Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 37,7 € Ecart / Objectif Moyen 127% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Daniel Tassé Chief Executive Officer Pierre-Henri Benhamou Non-Executive Chairman Charles Ruban Chief Operating Officer Bertrand Dupont Chief Technology Officer Hugh A. Sampson Chief Medical & Scientific Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) DBV TECHNOLOGIES 56.83% 677 JOHNSON & JOHNSON 4.13% 348 981 PFIZER -2.68% 233 072 ROCHE HOLDING LTD. 8.38% 227 848 NOVARTIS 17.55% 220 893 MERCK AND COMPANY 6.58% 206 641