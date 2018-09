DBV TECHNOLOGIES : résultat positif pour le premier volet d'une essai de phase 3

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DBV Technologies, une société pharmaceutique au stade clinique, a annoncé que le comité de surveillance et de suivi (DSMB) indépendant a terminé son évaluation de l'innocuité de Viaskin Peanut dans le premier volet de l'essai Epitope (essai de phase III) réalisé sur des enfants allergiques à l'arachide âgés de un à trois ans. Le DSMB n'a constaté aucun problème particulier d'innocuité chez les patients participant à l'essai et a recommandé de procéder à l'étude du Viaskin Peanut 250 µg dans le cadre du second volet de l'étude.Les deux dosages actifs ont été bien tolérées et aucun effet indésirable grave (EIG) lié au traitement n'a été observé. Aucun patient n'a interrompu le traitement au cours de la période de trois mois.À la suite de la recommandation positive formulée par le DSMB, la société prévoit de démarrer le second volet de l'essai clinique au quatrième trimestre 2018 afin d'évaluer l'efficacité et l'innocuité de Viaskin Peanut 250 µg sur 12 mois.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.